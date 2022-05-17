Киев, , 01:43 — REGNUM Группа украинских нацистов, находившихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, действительно сдалась в плен, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

По его словам, среди сдавшихся бандеровцев есть и тяжело раненые. Он добавил, что в плену врачи Донецкой Народной Республики и России им смогут спасти жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России заявило о договоренностях с украинскими нацистами, засевшими на заводе «Азовсталь», о вывозе раненых. По различным данным, более 250 бандеровцев вывезли из Мариуполя в медучреждения ДНР. Часть из них направили в Новоазовск, других — в Еленовку.