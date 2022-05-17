17 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Россия оказалась способна не только держать оборону в «экономической войне», но и контратаковать Запад.

Георгий Балаков, , 06:30 — REGNUM Экономика России демонстрирует качества, которых Запад явно не ожидал. Ещё перед началом спецоперации и в Евросоюзе, и в США именно экономику называли ахиллесовой пятой Москвы. Однако на деле возможности России на этом поприще превзошли даже самые оптимистические ожидания и вместо бреши в обороне стали одним из орудий в глобальном противостоянии, считают популярные телеграм-каналы.

Условия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Санкции наоборот: доходы России от продажи нефти в 2022 году возросли на 50% — Bloomberg. Как сообщает издание, ссылаясь на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), Москва ежемесячно зарабатывает около 20 миллиардов долларов на продаже нефти», — написал телеграм-канал Readovka.

ТГ-канал отмечает, что поставки чёрного золота из России продолжаются, несмотря на то, что ЕС грозится ввести запрет на импорт нефти, а крупные международные компании обещают прекратить закупки. Азия остается заинтересованным покупателем — Китай и Индия забирают грузы, которые больше «не нужны» Европе.

«Страны ЕС рассматривают возможность временного исключения нефтяного эмбарго из проекта шестого пакета санкций против России, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. Отмечается, что отсрочка связана с желанием стран продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если эмбарго не поддержит Венгрия», — сообщил телеграм-канал «Кремлевский Шептун».

ТГ-канал «Мейстер» отмечает, что Евросоюз якобы пытался купить согласие Венгрии на нефтяное эмбарго в обмен на инвестиции в ее энергетический сектор. Однако эти разговоры, если и имели место, были безуспешны.

«Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия не смогла предложить ничего, что могло бы компенсировать губительность этого шага для экономики страны. И добавил, что Венгрия согласна на эмбарго лишь в том случае, если из-под него выведут поставки нефти по трубопроводам. Учитывая, что эти самые трубопроводы идут вплоть до Лейпцига, Праги и Будапешта, то их исключение из-под санкций делает эмбарго не слишком эффективной мерой воздействия», — сообщил канал.

Добыча нефти Artur1917

Автор поста отмечает, что провал с введением эмбарго вовсе не означает, что ЕС прекратит попытки перейти на пусть дорогую, но не российскую нефть. Однако сделать это Евросоюз сможет не так скоро, как бы ему хотелось, а значит, у России будет необходимый запас времени для диверсификации своих поставок. Благо покупатели на нефть всегда найдутся, если не на Западе, так на Востоке.

«Европа крайне жестко и обидно обломилась с «нефтяным эмбарго». Венгрия просто вцепилась зубами и не пустила. Теперь все СМИ пишут, что эмбарго «положено на полку». Ещё одно подтверждение, что «санкционная война» дошла до некоего экономического предела, за которым санкции начинают очень больно «кусать» того, кто их вводит, а не объект, против кого они вводятся», — написал телеграм-канал Shit & Sable.

По его мнению, Запад может ввести новые санкции против России. Однако их масштаб едва ли покажет способность Евросоюза вводить жесткие ограничения в отношении Москвы.

«Так что в санкционных действиях ЕС образовалась прямо-таки скандальная пауза. А Россия еще обещает срочно отключить газ будущему члену НАТО Финляндии. Одним словом, переходим в «санкционное контрнаступление», — констатировал автор поста.

Газопровод Gazprom.ru

На высокую прочность российской экономики обращает внимание и телеграм-канал Сolonelcassad. Причем, что вдвойне удивительно, Москва продолжает экспортировать свои товары даже в страны Запада, которые вводят против неё санкции.

«Удивительно, но российский экспорт выстоял, причём даже на Запад. Санкции не мешают бесперебойным поставкам нефти и газа остальной части мира, а скачок цен на энергоносители ещё больше увеличил доходы. В результате аналитики ожидают, что активное сальдо торгового баланса России в ближайшие месяцы достигнет рекордного уровня», — сообщил автор поста.

В то же время радоваться пока рано, считает ТГ-канал. России удалось устоять только на текущий момент, но это вовсе не значит, что в будущем её не ожидают более серьёзные вызовы.

«Экономическая война перешла в затяжную позиционную фазу, где расчет США строится на том, что в долгосрочной перспективе санкции все же смогут принести желаемый эффект и вызовут протесты, которые сметут текущий политический режим в России. РФ в свою очередь рассчитывает, что последствия экономической войны приведут к тому, что Европа надломится раньше, и уже в Европе протесты сметут часть проамериканских режимов, плюс в США демократы уже осенью потерпят поражение на промежуточных выборах, и США не смогут поддерживать текущую интенсивность экономического конфликта. Ввиду этого стороны находятся в режиме ожидания неизбежных последствий экономической войны, рассчитывая, что противнику будет больнее», — написал Сolonelcassad.

Рубль и доллар © ИА REGNUM

Согласно его прогнозу, уровень жизни будет снижаться и в России, и в ЕС, и в США. При этом стороны будут предпринимать серьёзные усилия для того, чтобы это было именно медленное снижение, а не обвал. Хуже всего дела обстоят у Евросоюза. Зависимость от российских энергоносителей уже привела к серьёзным последствиям, как для экономики в целом, так и для населения в частности.

«Впрочем, никто и не обещал, что крах старого миропорядка будет легким и безболезненным. Задача РФ — пережить период катастрофы старого миропорядка и застолбить свое место в новом. Не удержав экономическую ситуацию в долгосрочной перспективе, достигнуть стратегических целей вряд ли получится. На короткой дистанции РФ справилась (хотя США ожидали обратного) — впереди марафон», — подытожил телеграм-канал.

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