17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что вступление Финляндии и Швеции в члены НАТО нашей стране угрозы не создаст.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в Североатлантический альянс (НАТО) угрозы не создаст, но вызовет ответную реакцию, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Индуно Доменико. Возвращение раненого солдата. Ок. 1854

«Шведам и финнам придётся хорошенечко заплатить за место на шасси транспортного американского самолёта», — предрекает Александр М.

Многие пользователи пришли к выводу, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО окажет негативное воздействие на чувство безопасности в этих некогда нейтральных странах.

«Финляндия теперь каждый день будет писаться от страха», — предполагает Наталия С.

«Думаю, в следующем глобальном конфликте с Европой освобождать никто их не будет! Просто «Сармат» и «Кинжалы» залетят проведать», — указывает Роман К.

Некоторые комментаторы отмечают, что решение вступить в альянс идёт вразрез с интересами народов Финляндии и Швеции.

«Очень странное решение, как по мне, в целом в НАТО вступать, учитывая, что, сохраняя, нейтралитет, эти страны всегда были вне каких-либо конфликтов», — считает Анна Ц.

«Даже сами северные страны говорили, что не видят угрозы для них со стороны России, но сейчас у НАТО идёт разделение, в котором вряд ли захочет оказаться какая-то из стран. А именно: «Кто не с нами, тот против нас». И как итог: Швеция и Финляндия вступают к ним», — пишет Анастасия Д.

Президент Финляндии Саули Ниинистё (сс) Администрация президента России

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты Америки в значительной степени повлияли на решение этих стран присоединиться к НАТО.

«Ну так финнов и шведов начали обрабатывать ещё год назад, в том числе приняли меры. Демократическим методом заткнули рты противникам этой идеи», — отметила Любовь К.

«США таким образом хотят ввести эти страны в противостояние против России. США хотят показать всему миру якобы свои мирные дела, а на самом деле хотят продления войны Украины с Россией, чтобы подорвать экономику России и развалить её. Поэтому они расширяют НАТО», — поделился своим мнением Сергей Щ.

Ряд пользователей указывает на то, что нельзя списывать со счетов и тот факт, что Финляндия и Швеция могли и сами долгое время скрывать своё желание противопоставить себя России в военном плане.

«Складывается впечатление, что они давно в НАТО собрались. Всё очень быстро произошло. А генсек НАТО про какой-то референдум ещё говорил», — подозревает Виктория П.

Нашлись и те, кто считают необходимым показать этим странам, что Россия очень раздосадована их поступком.

«Надо прекращать с этими странами все: экономические, политические и туристические отношения. Бюджет Финляндии на 70% состоит из торговли с Россией. Пусть они ощутят на себе всю ошибочность своих действий», — предлагает Алексей К.

Хельсинки Jonik

«России бояться нечего. Финляндия сама будет трястись от страха. Просто очень жаль, что все эти западные страны так легко поддаются воле хозяина из Вашингтона», — написал Павел П.

Напомним, 16 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время выступления на саммите ОДКБ о том, что Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО угрозы не создаст, но вызовет ответную реакцию.