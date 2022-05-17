Дамаск, , 01:32 — REGNUM На юге сирийской провинции Хасеке 16 мая была обстреляна из миномётов расположенная в районе Эш-Шаддади военная база США. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

По его данным, обстрел осуществлялся со стороны сирийско-иракской границы, большинство мин взорвались в окрестностях базы. В настоящее время над Эш-Шаддади и пограничной местностью интенсивно барражируют американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Напомним, с начала года американские военные объекты и лагеря в Сирии подвергались обстрелам не менее шести раз.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения вооружённых сил (ВС) США в Сирии осуществили вывоз партии нефти, нелегально добытой на одном из сирийских месторождений.

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