Алжир, 17 мая, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом провел президент Алжира Абдельмаджид Теббун, 16 мая сообщило агентство Algeria Press Service.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Алжирский глава призвал турецкую сторону увеличить объем инвестиций в североафриканскую страну до более чем $10 млрд. В настоящий момент этот показатель составляет $5 млрд.

Участники разговора также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Кроме того, они поделились мнениями относительно достижений, достигнутых в 2020 году, когда в рамках предыдущего визита Эрдогана в Алжир было заключено большое количество соглашений о сотрудничестве двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая с рабочим визитом в Алжир прибыл глава МИД России Сергей Лавров, который провел встречу с министром иностранных дел Рамтаном Ламамрой.