Богота, , 01:07 — REGNUM Представляющий левую коалицию «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро, лидирующий в предвыборной президентской гонке в Колумбии, надеется победить уже в первом туре намеченных на 29 мая выборов. Об этом он 16 мая заявил в интервью газете El Tiempo.

Густаво Петро Arturo de La Barrera

Густаво Петро «Надеюсь победить в первом туре. В чём мы уверены из опросов, из того, что чувствуем на улицах, из энергии людей, так это в том, что мы с большой долей вероятности победим на выборах президента».

По словам Петро, он также уверен в своей победе и в случае проведения второго тура голосования.

Последние опросы общественного мнения показывают, что за Петро готовы проголосовать 36,64% граждан Колумбии. Его основного конкурента Федерико Гутьерреса, представляющего правую коалицию «Команда за Колумбию», в настоящее время готовы поддержать 21,4% избирателей. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в предвыборной гонке в Колумбии всего за месяц до открытия избирательных участков лидирует кандидат в президенты от левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро.

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