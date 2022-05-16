Тель-Авив, Израиль, 17 мая, 2022, 01:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 37 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими в Иерусалиме, 16 мая сообщили в пресс-службе Красного полумесяца.

konradkaszuba Иерусалим

Из них десять человек оказались в больнице. Кроме того, по информации полиции Израиля, пострадало несколько сотрудников правопорядка. Столкновения вспыхнули после похорон Валида аш-Шарифа — палестинца, который был ранен в ходе предыдущих беспорядков и умер от полученных ран.

Участники погрома бросали в полицейских камни, прутья и другие предметы, а также запускали в их сторону фейерверки. В ответ полиция применила спецсредства для разгона толпы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в лагере беженцев израильские военные открыли огонь боевыми патронами. В результате действий военнослужащих была смертельно ранена корреспондент телеканала Al Jazeera Абу Акле, которая занималась освещением армейского рейда.