Исламабад, , 00:44 — REGNUM Мощный взрыв произошел в портовом городе Карачи на юге Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Пакистан. Армия Pakistan

Сообщается, что инцидент произошел на автодороге. По предварительной версии, террористы попытались атаковать полицейский автомобиль. Взрывное устройство было смонтировано на мотоцикле.

В результате взрыва ранения получили 13 человек, включая сотрудников пакистанской полиции. Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы. Отмечается, что среди раненых семеро находятся в критическом состоянии. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Карачи произошел взрыв возле здания местной пекарни. В результате происшествия погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

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