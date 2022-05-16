Бамако, 17 мая, 2022, 00:39 — ИА Регнум. «Поддерживаемые Западом» военные Мали намеревались совершить в стране государственный переворот, 16 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на малийское правительство.

Fred Marie Мали

По информации властей, заговорщики пытались свергнуть действующее руководство республики на прошлой неделе. При этом правительство пока не представило каких-либо доказательств. Кроме того, пока не раскрыты детальные подробности провалившегося переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Из-за этого США ограничили помощь правительству страны, а через несколько месяцев еще и отказались от поддержки сил безопасности и обороны африканской республики. 15 мая малийские власти объявили о выходе страны из Сахельской группы пяти (G5 Sahel).