Лондон, 17 мая, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Джон Лайдон, основатель британской панк-рок-группы Sex Pistols, сказал в новом интервью, что в преддверии Платинового юбилея он «на самом деле очень гордится королевой за то, что она так хорошо живет». Об этом артист рассказал в беседе с TalkTV 16 мая.

Sexpistolsofficial.com Sex Pistols во время турне по США. 1978

Фронтмен Sex Pistols поделился своими мыслями в преддверии Платинового юбилея королевы, который будет отмечаться в Великобритании со 2 по 5 июня в честь 70-летия пребывания королевы Елизаветы II на престоле.

В честь этого события Sex Pistols переиздадут свой культовый антимонархический сингл God Save The Queen. В беседе с Пирсом Морганом на TalkTV Лайдон объяснил, что песня God Save The Queen «антимонархическая, но не античеловеческая».

«Я должен сказать об этом всему миру. Все полагают, что я против королевской семьи как людей, но это не так», — сказал Лайдон. «На самом деле я очень, очень горжусь королевой за то, что она так хорошо себя чувствует».