Турин, Италия, , 23:57 — REGNUM Сегодня, 16 мая, туринский «Ювентус» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 не смог обыграть римский «Лацио». Основное время встречи, проходившей в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум», завершилось со счетом 2:2.

Логотип Ювентуса

Забитые мячи: Душан Влахович (10’ Альваро Мората) — 1:0, Альваро Мората (36’ Хуан Куадрадо) — 2:0, Алекс Сандро (51’ автогол) – 2:1, Сергей Милинкович-Савич (90+6’) – 2:2.

Желтые карточки получили Франческо Ачерби, Федерико Фернардески, Хуан Куадрадо, Марли Аке, Сергей Милинкович-Савич и Патрик Габаррон.

Составы команд:

«Ювентус»: Перин, Кьеллини (де Лигт, 18’), Бонуччи, Сандро, Бернардески, Миретти, Локателли (Аке, 62’), Мората (Пеллегрини, 62’), Куадрадо, Дибала (Палумбо, 78’), Влахович (Кин, 62’).

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Ладзари (Раду, 84’), Ачерби, Марушич, Альберто (Башич, 76’), Милинкович-Савич, Катальди (Лейва, 76’), Андерсон, Дзакканьи, Кабрал (Педро, 52’).