Лондон, 16 мая, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Британская альтернативная поп-группа Florence + The Machine и американский рэпер Кендрик Ламар борются за первое место в альбомном чарте Великобритании. Об этом свидетельствуют данные портала Official Charts Company 16 мая.

Скриншот YouTube Кендрик Ламар

Пятый студийный альбом группы Флоренс Уэлч Dance Fever в настоящее время опережает новый альбом Ламара Mr Morale & The Big Steppers, набрав более 26 000 проданных копий в чарте альбомов, согласно данным Official Charts Company.

Американские блюзмены The Black Keys с их новым альбомом Dropout Boogie не сильно отстают от них по продажам, расположившись на третьем месте.