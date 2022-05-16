Лондон, 16 мая 2022, 23:47 — REGNUM Британская электро-поп-исполнительница японского происхождения Рина Саваяма анонсировала релиз нового альбома и представила его короткий трейлер. Об этом певица рассказала в своих социальных сетях 16 мая.

Рина Саваяма на фестивале Coachella
Рина Саваяма на фестивале Coachella
Скриншот YouTube

Альбом под названием Hold The Girl, который станет продолжением ее дебютной пластинки 2020 года SAWAYAMA, выйдет 2 сентября.

Это произошло после того, как она поделилась с поклонниками серией баннеров и листовок с надписью Rina Is Going To Hell, а затем удалила и обновила свои страницы в социальных сетях на прошлой неделе.

Отметим, что в прошлую пятницу, 13 мая, она завершила свое последнее шоу в рамках тура Dynasty Tour в Нью-Йорке, представив новую песню.

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