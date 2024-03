Лондон, 16 мая, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Британская электро-поп-исполнительница японского происхождения Рина Саваяма анонсировала релиз нового альбома и представила его короткий трейлер. Об этом певица рассказала в своих социальных сетях 16 мая.

Скриншот YouTube Рина Саваяма на фестивале Coachella

Альбом под названием Hold The Girl, который станет продолжением ее дебютной пластинки 2020 года SAWAYAMA, выйдет 2 сентября.

Это произошло после того, как она поделилась с поклонниками серией баннеров и листовок с надписью Rina Is Going To Hell, а затем удалила и обновила свои страницы в социальных сетях на прошлой неделе.

Отметим, что в прошлую пятницу, 13 мая, она завершила свое последнее шоу в рамках тура Dynasty Tour в Нью-Йорке, представив новую песню.