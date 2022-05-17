17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 00:35 — REGNUM Заявление компании McDonald’s, согласно которому эта сеть ресторанов быстрого питания уходит с российского рынка, инициировав процесс продажи бизнеса на территории России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шо, опять?» — удивляется Сильвестр А.

Многие пользователи были удивлены услышать, что после предыдущего заявления компании о прекращении деятельности на территории России она всё-таки продолжала свою деятельность. Граждане не понимают, почему нельзя было уйти сразу, а не разыгрывать эту драму на протяжении нескольких месяцев.

Ресторан «Макдоналдс» (сс)Southgeist

«Сколько можно уходить? Это уже десятый уход, но всё никак не уйдут», — отметил Максим Б.

«Да они определятся уже когда-нибудь? То уходят, то не уходят, то снова уходят!» — возмущается Вячеслав С.

Некоторые комментаторы подозревают, что McDonald’s может вновь вернуться в Россию, передумав терять огромную прибыль.

«Вот интересно: они совсем уходят или через пару месяцев опять захотят вернуться, потому что бабло на российском рынке терять не хотят?» — интересуется Степан Ш.

«Скатертью дорожка! Пусть они страдают сами по себе. Они реально много сделали для того, чтобы потерять клиентов», — поделился своим мнением Лев М.

Часть людей полагает, что конкуренты McDonald’s не будут совершать такие же показательные прощания с Россией, а скорее наоборот, попытаются отхватить кусок российского рынка побольше.

«Отличная новость! Ещё KFC и Burger King закрыть и вернуть Гост советский. Тогда все полки будут пустые, а народ здоровый», — предполагает Евгений Т.

«Продолжающие работу в России КFC и Burger King аплодируют стоя. А главное — очень хорошее окно возможностей для национального капитала. Активы корпорации можно будет приобрести с большим дисконтом», — указывает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что McDonald’s стал Меккой для множества российских граждан, но после его ухода, на самом деле, ничего кардинально в жизни людей не изменится.

«Каждые два месяца будет дверью хлопать? Давай уже! Попутного ветра! Скучать никто не будет!» — уверен Артём Л.

«Вчера смотрел обзор одной москвички, так она специально прилетела в Алматы, чтобы поесть в Макдональдсе. Я худею с таких», — написал Кайрат К.

Нашлись и те, кто уверены, что McDonald’s в России останется, но будет осуществлять свою деятельность под другим брендом.

«Я так понял, что просто франчайзи отдадут свои точки, которые продолжают до сих пор работать. Будет новый бренд, а суть останется та же», — считает Александр Щ.

«Ставлю на то, что они зарегистрируют новый бренд, купят активы сами у себя и будут работать под другим названием. Капиталист никогда не откажется от лишней прибыли. А уж за ту, что он уже имеет, готов горло перегрызть. Так что вернутся обязательно, просто будут работать в серую», — предрекает Роман Н.

Капитализм. Карикатура

Напомним, 16 мая компания McDonald’s распространила пресс-релиз, согласно которому эта сеть ресторанов быстрого питания уходит с российского рынка, инициировав процесс продажи бизнеса на территории России.