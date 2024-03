Лос-Анджелес, США, 16 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Американская рок-группа Linkin Park представила расширенное издание своего альбома 2007 года Minutes To Midnight. Об этом 16 мая коллектив рассказал в своих социальных сетях

Chiragddude Группа Linkin Park

Это приурочено к 15-летию альбома, который был выпущен 14 мая того года. Альбом был переиздан в цифровом формате с четырьмя бонусными песнями, которые ранее были доступны только на японских версиях альбом и на определенных стриминговых сервисах.

«Присоединяйтесь к празднованию 15-летия Minutes To Midnight с 4 бонус-треками, включая No Roads Left и Across The Line», — говорится в сообщении группы. «Теперь он доступен на всех площадках».