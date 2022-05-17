Нью-Йорк, США, 17 мая 2022, 00:20 — REGNUM Известный американский боксёр Майк Тайсон появится в фильме «Чёрные мухи» режиссёра Жана-Стефана Совера («Бои без правил»). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 16 мая.
Предстоящая картина будет посвящена драматичной жизни нью-йоркских парамедиков, одного из которых сыграет Тайсон. Также ожидается, что в съёмках фильма поучаствуют актёры Шон Пенн и Тай Шеридан.
Напомним, что лента «Чёрные мухи» является экранизацией одноимённого романа Шеннона Берка. Выход самой книги состоялся в 2008 году.
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