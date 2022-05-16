Нью-Йорк, США, 17 мая, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Известный американский боксёр Майк Тайсон появится в фильме «‎Чёрные мухи»‎ режиссёра Жана-Стефана Совера («‎Бои без правил»‎). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 16 мая.

(сс) Eduardo Merille Боксер Майк Тайсон

Предстоящая картина будет посвящена драматичной жизни нью-йоркских парамедиков, одного из которых сыграет Тайсон. Также ожидается, что в съёмках фильма поучаствуют актёры Шон Пенн и Тай Шеридан.

Напомним, что лента ‎«‎Чёрные мухи»‎ является экранизацией одноимённого романа Шеннона Берка. Выход самой книги состоялся в 2008 году.