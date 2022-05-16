Майк Тайсон снимется в фильме про парамедиков
Нью-Йорк, США, 17 мая, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Известный американский боксёр Майк Тайсон появится в фильме «Чёрные мухи» режиссёра Жана-Стефана Совера («Бои без правил»). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 16 мая.
(сс) Eduardo Merille
Боксер Майк Тайсон
Предстоящая картина будет посвящена драматичной жизни нью-йоркских парамедиков, одного из которых сыграет Тайсон. Также ожидается, что в съёмках фильма поучаствуют актёры Шон Пенн и Тай Шеридан.
Напомним, что лента «Чёрные мухи» является экранизацией одноимённого романа Шеннона Берка. Выход самой книги состоялся в 2008 году.