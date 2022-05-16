Братислава, , 23:40 — REGNUM За слова одобрения в адрес российского руководства задержан в Словакии бывший министр юстиции Штефан Гарабин, передаёт 16 мая Markiza.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Гарабина, который ранее возглавлял словацкий верховный суд, задержали за то, что, как оказалось, в соцсети он, комментируя события на Украине, не осудил Россию, а наоборот, одобрил следующим образом:

Владимир] Путин». Штефан Гарабин «В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как [президент РФ».

В итоге Гарабин заподозрен на родине в поддержке экстремизма. Правда, чиновника отпустили домой после того, как он дал показания.

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