Братислава, 16 мая 2022, 23:40 — REGNUM За слова одобрения в адрес российского руководства задержан в Словакии бывший министр юстиции Штефан Гарабин, передаёт 16 мая Markiza.
Уточняется, что Гарабина, который ранее возглавлял словацкий верховный суд, задержали за то, что, как оказалось, в соцсети он, комментируя события на Украине, не осудил Россию, а наоборот, одобрил следующим образом:
В итоге Гарабин заподозрен на родине в поддержке экстремизма. Правда, чиновника отпустили домой после того, как он дал показания.
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