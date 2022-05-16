В Словакии бывший министр задержан за одобрение политики Путина
Братислава, 16 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. За слова одобрения в адрес российского руководства задержан в Словакии бывший министр юстиции Штефан Гарабин, передаёт 16 мая Markiza.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Уточняется, что Гарабина, который ранее возглавлял словацкий верховный суд, задержали за то, что, как оказалось, в соцсети он, комментируя события на Украине, не осудил Россию, а наоборот, одобрил следующим образом:
«В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как [президент РФ Владимир] Путин».
В итоге Гарабин заподозрен на родине в поддержке экстремизма. Правда, чиновника отпустили домой после того, как он дал показания.