Братислава, 16 мая, 2022, 23:40 — ИА Регнум. За слова одобрения в адрес российского руководства задержан в Словакии бывший министр юстиции Штефан Гарабин, передаёт 16 мая Markiza.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что Гарабина, который ранее возглавлял словацкий верховный суд, задержали за то, что, как оказалось, в соцсети он, комментируя события на Украине, не осудил Россию, а наоборот, одобрил следующим образом:

Владимир] Путин». Штефан Гарабин «В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как [президент РФ».

В итоге Гарабин заподозрен на родине в поддержке экстремизма. Правда, чиновника отпустили домой после того, как он дал показания.