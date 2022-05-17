17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:29 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует убрать из черного списка иностранных террористических группировок пять экстремистских групп. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен объяснил данный шаг тем, что каждая из этих групп в настоящее время считается несуществующей.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В число групп входят баскская леворадикальная, националистическая организация ЭТА; тоталитарная террористическая секта «Аум Синрикё»; радикальное религиозно-националистическое политическое движение в Израиле «Ках»; а также две исламские группы — «Мактаб хидамат аль-муджахидин» и «Аль-Гамаа аль-исламийя».

Отметим, что новость об исключении данных организаций последовала за слухами о том, что ряд политиков осудил администрацию Байдена за планы по исключению иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из черного списка террористов. Вашингтон рассматривает данный шаг в рамках переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Включите в список Демократическую партию», — просит aliceiam.

Доминирование Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Фальсификация выборов имеет реальные последствия. У нас реальные проблемы с нынешней администрацией во главе. Посмотрите, какой бардак они устроили. Я надеюсь, что мир сможет пережить следующие три года», — отмечает badadvice760.

«Следующий президент-республиканец будет очень занят свои 4 или 8 лет, чтобы исправить все, что сделал Байден», — предсказывает justgoaway.

«Не совсем так. Да, чтобы заставить нефть течь, исправить экономику, наладить цепочку поставок, потребуется некоторое время, но все, что нужно сделать следующему президенту, это сесть в своем кабинете в первый же день и подписать исполнительные приказы, которые отменят каждый исполнительный приказ Байдена», — отвечает cajuntransplant.

«Я считаю, что это неправильно и является ужасным прецедентом. Эти группы ужасны и должны оставаться в любом списке. Но самое печальное, что даже тот ущерб, который эти злодеи наносили на протяжении многих лет, не идет ни в какое сравнение с тем, что Демократическая партия сделала с этой страной за последние пару лет», — переживает rozzy9782.

«Демократическая партия и администрация Байдена были на неправильной стороне в каждом решении внешней и внутренней политики за последние 49 лет. Байден разрушает американское производство энергии, образование, здравоохранение, Конституцию и инфраструктуру, одновременно финансируя наших врагов», — осуждает TimmyKristiansen.

«С января 2021 года и ранее Байден и остальные демократы доказали, что «ОНИ» представляют наибольшую опасность для свободы Соединенных Штатов! Будет только хуже, если они останутся на своем посту!» — восклицает rickydee.

«Ну, если Джо Байден исключит их из списка террористов, то вы точно знаете, что это вызовет проблемы в будущем. У Джо Байдена нет опыта в принятии здравых решений!» — подчеркивает gm280.

«Я никогда в своей жизни не видел администрации, которая бы так пагубно влияла на национальную безопасность нашей страны, как администрация Байдена. Когда от этой страны ничего не останется, мы все узнаем, почему и кто был ответственен за это», — предупреждает lovemycountry237.

«Эта администрация вышла из-под контроля и ведет страну к гибели. Я бы хотел, чтобы кто-то из взрослых сделал шаг вперед и взял управление на себя. Мы знаем, что Джо не понимает ничего из этого, а вице-президент без вести пропала с самого первого дня», — сетует pgocon.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден хочет исключить КСИР из списка террористов. Американцы его не поняли