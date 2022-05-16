Донецк, 16 мая, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Украинские боевики вечером 16 мая обстреляли из артиллерийских орудий несколько населённых пунктов ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 17:00 мск по городу Ясиноватая со стороны населённого пункта Авдеевка был открыт артиллерийский огонь: боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

В 18:00 мск и в 18:25 мск посёлок Пантелеймоновка украинские вооружённые формирования обстреляли со стороны населённого пункта Новгородское, выпустив восемь и шесть снарядов калибра 122 мм.

В 18:20 мск был обстрелян Куйбышевский район Донецка со стороны Авдеевки: украинские боевики выпустили три снаряда калибра 122 мм.