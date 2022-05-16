Рим, , 23:20 — REGNUM За год цены на мороженое в Италии выросли на 9,5%, сообщили 16 мая в ассоциации прав потребителей Codacons.

Мороженое

Накануне летнего сезона в ассоциации сообщили, как изменились цены на «туристические» продукты и услуги.

Заметно подорожали международные (79,8%) и внутренние (15,2%) авиаперелеты, билеты на паромы (19,3%), цены на бензин (14%).

Стоимость проживания в отеле выросла в среднем на 2,4%, средний чек в ресторане — на 4,2%, цена билета в музей — на 7,2%, сообщили эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.