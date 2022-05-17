17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова мэра Москвы о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич» на базе перешедшего в собственность правительства города завода Renault.

Светлана Рыбина, , 00:31 — REGNUM Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что на московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство «Москвичей», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Лев Шепелев. Конвеер завода «Москвич»

«Я надеюсь, что речь идёт о новых автомобилях «Москвич», а не о тех — старых», — пишет Дмитрий Б.

Многие пользователи были рады узнать, что французская компания, решившая бросить своих российских сотрудников на произвол судьбы, получит справедливое наказание, лишившись своей собственности на территории Москвы.

«Знаете, я давно этого ждал, когда мы покажем Европе, что с нами нельзя так. Вот и забрали завод, будем наши машины производить теперь», — отметил Данил М.

Некоторые комментаторы отмечают, что с перешедшим в руки Москвы автомобильным заводом у России открываются новые перспективы.

«Уверен, это начало чего-то нового в плане машиностроения. Удачи нашим инженерам! Всё правильно сделали власти», — считает Игнатий А.

Иван Степанов. Конструкторы

«Вот и здорово. Учитывая, что там люди по сути без работы сидели. Сейчас будут снова при деле. Главное, чтобы люди без средств к существованию не остались», — подметил Лев М.

Часть людей рада за Москву, ведь прибыль от завода будет идти прямиком в городской бюджет.

«Завод встанет на баланс Москвы, а это значит, что все доходы от производства будут поступать в бюджет Москвы, а не дяде (владельцу концерна «Рено») за бугор. Сотрудники останутся на работе, будут получать зарплату и обеспечивать свои семьи. Российские инженеры ничем не хуже заграничных, они разработают и технические аспекты новых «Москвичей» и дизайн конкурентно-способный придумают. Да и в целом, это хороший шанс для отечественного автопрома. Я очень рад этой новости. Надеюсь, власти других городов России последуют примеру Сергея Семёновича Собянина!» — воодушевлён Александр В.

Нашлись и те, кто скептически подошёл к этой новости, напомнив, что предыдущий опыт производства «Москвичей» оказался неудачным.

«Помнится, что выпускала современная Россия уже «Москвичи». «Святогор» их, вроде как, называли. Не каждая такая машина дожила до сегодняшнего дня. Большая часть из них благополучно сгнила. Гнили эти тачки, уже будучи на заводе», — напомнил Кирилл В.

Ряд пользователей сомневается, что без иностранной поддержки российские автопроизводители смогут в одиночку выпускать на конвейере новые современные автомобили под брендом «Москвич».

«Страшно представить, во что выльется по итогу план чиновников-временщиков. «Москвичи» они какие собираются выпускать? Новые или всё-таки старинные? У нас что, для производства новых автомобилей какие-то мощности есть? Инженерные разработки может быть имеются?» — задаётся вопросом Ринат А.

Отдельные комментаторы предположили, что под маркой «Москвич» будут выпускаться те же самые французские автомобили, которые собирались на этом заводе ранее.

«Спойлер. Новые «Москвичи» будут выглядеть так: автомобили Renault, которые на этом конвейере выпускались ранее, будут выпускаться и впредь. Просто вместо шильдика «Рено» там будет написано «Москвич». На том и ограничатся. Что-то своё, да ещё и новое в России — это что-то невероятное. Сказки рассказывайте детям. Но главное-то в случае с «Москвичами» что? Лишь бы не гнила», — написал Николай П.

Напомним, 16 мая на сайте мэра Москвы Сергея Собянина была опубликована информация, согласно которой на московском заводе Renault, который переходит в собственность правительства города, возобновят производство «Москвичей». Глава города уверяет, что благодаря технологическому партнёру «Москвича», коим станет КАМАЗ, в перспективе предприятие начнёт выпускать электромобили.