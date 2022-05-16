Ясиноватая, ДНР, , 23:18 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования из БМ-21 «Град» вечером 16 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинское телевидение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 16:45 мск со стороны населённого пункта Авдеевка украинские боевики провели ракетных обстрел города Ясиноватая и села Васильевка: выпущено по две ракеты.

В 18:20 мск по Ясиноватой из Авдеевки ВСУ выпустили пять ракет, в 18:30 мск по посёлку Минеральное — также пять ракет.

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