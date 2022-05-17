Париж, 17 мая 2022, 00:19 — REGNUM Французская актриса Леа Сейду примет участие в съёмках фильма по роману Эммануэль Арсан. Об этом 16 мая сообщило издание The Hollywood Reporter.
Известно, что лента, режиссёром которой выступит Одри Диван («Событие») расскажет о сексуальных приключениях героини по имени Эммануэль. Ожидается, что Сейду сыграет в картине главную роль, а съёмочный процесс может начаться уже в конце 2022 года.
Напомним, что роман «Эммануэль» был впервые издан в 1967 году. В 1974 году свет увидела первая экранизация книги.
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