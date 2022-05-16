Ижевск, 16 мая, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Половодье, начавшееся в Удмуртии 4 апреля, завершилось. Об этом сообщает минприроды республики со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

пресс-служба минприроды Удмуртии Удмуртия

Несмотря на значительный объем выпавшего прошедшей зимой снега, паводок в республике прошел спокойно. Пропуск весеннего половодья через гидротехнические сооружения республики прошел в штатном режиме. Объем сброса воды был меньше максимально допустимых значений. Приток воды в Ижевское водохранилище также был ниже среднемноголетних значений.

При этом в минприроды отметили, что наблюдалось затопление ряда дворовых территорий в населенных пунктах Малопургинского, Кезского, Балезинского и Можгинского районов. В деревне Порым Граховского района в результате увеличения притока воды была разрушена плотина местного пруда. Гидротехническое сооружение находилось в собственности ОАО «Агрохим ПРИБОЙ» и являлось аварийным. Также произошел подъем воды в самовольно построенном и по сути бесхозном пруду на реке Малая Пурга. Причиной подъема воды стала недостаточная пропускная способность водопропускной трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в трех районах Удмуртии действовал Режим повышенной готовности: Кез, Игра, Малая Пурга. Позднее к ним присоединился Балезино.