Лондон, 16 мая 2022, 23:12 — REGNUM 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси».
Как сообщает журналист Джейкоб Стейнберг, в подписании Левандовского заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель. По информации источника, «пенсионеры» пытались подписать нападающего еще летом прошлого года, но тогда «Бавария» отказалась отпускать своего футболиста.
Текущее соглашение Левандовского с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие во всех 34-х турах, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.