Лондон, 16 мая, 2022, 23:12 — ИА Регнум. 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Fcbayern.com Роберт Левандовски

Как сообщает журналист Джейкоб Стейнберг, в подписании Левандовского заинтересован лично главный тренер «Челси» Томас Тухель. По информации источника, «пенсионеры» пытались подписать нападающего еще летом прошлого года, но тогда «Бавария» отказалась отпускать своего футболиста.

Текущее соглашение Левандовского с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие во всех 34-х турах, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.