Москва, , 22:50 — REGNUM Действия российского руководства способствуют инвестициям бизнеса России в Армению. Премьер-министр республики Никол Пашянин выразил за это благодарность президенту РФ Владимиру Путину, сообщает 16 мая пресс-службе Кремля.

Никол Пашинян, Владимир Путин Kremlin.ru

После саммита ОДКБ Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу, в ходе которой президент России акцентировал внимание на «приличном росте товарооборота» между странами.

Владимир Путин «Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования и карабахской проблемы — уже в трёхстороннем формате, вместе с нашими партнёрами из Азербайджана».

Со своей стороны глава правительства Армении поблагодарил президента России «за организацию юбилейного саммита ОДКБ и за традиционный гостеприимный тёплый приём».

Отметив, что весной наметилась «активизация двусторонних экономических отношений» и что заметен «инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса — инвестировать в Армению», Пашинян добавил:

«Я знаю, что в этом вопросе Вы тоже как бы подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армению. Хочу поблагодарить Вас за это».

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