Рим, , 22:48 — REGNUM Итальянская оппозиционная правоконсервативная партия «Братья Италии» может рассчитывать на 22,9% голосов избирателей, таковы опубликованные 16 мая итоги опроса La7.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

Менее значительно, но тоже вырос рейтинг у леволибералов из Демократической партии (21,3%). Правоконсервативная «Лига» может рассчитывать на 15,6% голосов, их коллеги по правому блоку из партии Сильвио Берлускони — 7,6%, популисты из «Движения 5 звезд» — 12,6%.

Все перечисленные партии, кроме «Братьев Италии», входят в правящую коалицию под руководством премьер-министра Марио Драги.