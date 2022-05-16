Саутгемптон, Великобритания, 16 мая, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Завтра, 17 мая, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

В последний раз «Саутгемптон» и «Ливерпуль» играли между собой 27 ноября 2021 года в матче 13-го тура чемпионата Англии. Тот матч завершился крупной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:0, а забитыми мячами отметились Диогу Жота (2’ Эндрю Робертсон, 32’ Мохаммед Салах), Тьяго Алькантара (37’) и Вирджил ван Дейк (52’ Трент Александер-Арнольд).

На данный момент «Ливерпуль» с 26-ю победами и 86-ю набранными очками занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон», набрав 40 очков, располагается на пятнадцатой строчке.