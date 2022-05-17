17 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Почему итальянские депутаты от правящих партий пошли против премьер-министра в украинском вопросе.

Сергей Гуркин, , 00:33 — REGNUM Правительство Италии подготовило очередной «Декрет Украина» о поддержке Киева, но 16 мая даже не смогло зарегистрировать его в парламенте. Голосование перенесено.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Против, что интересно, выступили не принципиальные «пророссийские» оппозиционеры (которых там нет), а депутаты от правящих партий.

Да-да, депутаты от правящих партий не дали собственному правительству зарегистрировать собственный проект декрета о поддержке Киева.

Причина простая: депутаты ждут, когда правительство соизволит подробно объяснить, чем конкретно оно занимается на киевском направлении.

Например, какое именно оружие отправляется Италией в Киев (депутаты этого не знают). Или — о чем договаривались на встречах ЕС — G7 — НАТО (депутаты этого не знают тем более).

И теперь депутаты — от «Лиги» Маттео Сальвини, от популистов Джузеппе Конте — говорят: ничего больше не будем утверждать «на веру», извольте-ка отчитаться.

Но премьер-министр Марио Драги устами леволибералов отвечает: некогда подобной чепухой заниматься, надо спасать Украину, а вы спасаете рейтинг (народ, по опросам, против поставок).

Марио Драги World Economic Forum

И вообще, ехидно добавляют в правительстве: не те же ли самые депутаты совсем недавно единогласно поддержали тот самый декрет, по которому в Киев идет оружие?

И не вспоминают, конечно, что голосование проходило в режиме истерики, без обсуждений, потому что какие могут быть обсуждения, когда (на всех первых полосах СМИ) творится такое.

А теперь накапливаются вопросы: оружие НАТО лишь продлевает конфликт, который продлевает истерику, которая продлевает высокие цены на энергию, которые добивают экономику.

Что вы там решаете, спрашивают депутаты; чем именно египетский газ лучше российского; почему министр обороны и премьер стали такими воинственными; требуется пояснить.

Но депутаты не получат никаких объяснений, и это будет более чем справедливо, потому что театр демократии рано или поздно должен был обернуться театром просто; это и происходит.

Формально парламент Италии — торжество демократии: десяток партий и блоков, конкуренция немыслимая, и даже в правящей коалиции — и правые, и левые, и какие захочешь.

В этом месте следует вывод (по учебнику), что раз так много партий, то неминуемы сложные комбинации, и учет интересов, и взаимозависимость, и бла бла бла, и бла бла бла.

В действительности же поверх коалиции ужа, ежа и носорога (либералов, консерваторов и популистов) сидит премьер-министр — экс-глава Центробанка ЕС и всё решает сам.

Не то чтобы совсем всё — но всё главное; тут примерно как с демократией в итальянских СМИ, где свобода есть по всем вопросам, кроме вопросов, важных для американского посольства.

Никуда никем не избиравшийся премьер и его никому не ведомые помощники пишут декреты о фактическом участии в войне, а депутатам дают час на прочтение и два на поправки.

И депутаты на этот раз бунтуют — но что-то подсказывает, что бунт как-нибудь утихнет и никакого отчета по внешней политике, а тем более голосования по этому отчету, не будет.

Так что разговоры о «дружественной Италии, которая вероломно…» (с припоминанием помощи при ковиде) или «фашистской Италии, которая предсказуемо…» неконструктивны.

Италия ко всему этому не имеет ни малейшего отношения. В этом, собственно говоря, и состоит проблема. У страны с богатейшей историей демократических институтов нет ни народовластия, ни суверенитета.

Граждане, кстати сказать, хорошо это понимают, и хоровые концерты свободных СМИ про «нашу великую демократию вместе с Америкой» никого не обманывают:

Более 70% граждан Италии считают свою страну подчиненной Вашингтону, свидетельствуют данные опроса Termometro Politico. Респондентам задавался вопрос «Каковы, с вашей точки зрения, отношения между Италией и США». 36% респондентов выбрали вариант ответа «Италия подчинена США», 34,3% — что Италия является де-факто американской колонией.

Другое дело, что знание это носит пассивный характер.