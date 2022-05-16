Неаполь, Италия, 16 мая, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал подписание неаполитанским клубом 21-летнего фланговый нападающего батумского «Динамо» и сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелии.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

«Это очень сильный, мускулистый футболист. Он может правильно оценить ситуацию даже на небольшом участке поля и принять гениальное решение. Это тот футболист, с которым хотелось бы поработать каждому тренеру. Несмотря на ряд его положительных качеств, он еще и забивает голы», — цитируют Спаллетти итальянские издания.

В текущем сезоне Квича Кварацхелия принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата Грузии. На счету грузинского нападающего 5 (4+1) очков по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что «Наполи» согласовало с батумским «Динамо» трансфер Кварацхелии за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Кварацхелии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.