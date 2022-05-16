Джакарта, , 22:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле побережья индонезийского острова Суматра, сообщает 16 мая Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Индонезия (сс) Prayitno

Эпицентр подземных толчков располагался на 375 км западнее города Бандар-Лампунг с населением порядка 800 тыс. человек. Очаг сейсмической активности находился на глубине 40 км.

Информация о жертвах, пострадавших, разрушениях или об угрозе цунами на данный момент не поступала.

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