Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Индонезии
Джакарта, 16 мая, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле побережья индонезийского острова Суматра, сообщает 16 мая Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
(сс) Prayitno
Индонезия
Эпицентр подземных толчков располагался на 375 км западнее города Бандар-Лампунг с населением порядка 800 тыс. человек. Очаг сейсмической активности находился на глубине 40 км.
Информация о жертвах, пострадавших, разрушениях или об угрозе цунами на данный момент не поступала.