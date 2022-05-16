Лондон, , 22:38 — REGNUM Тончи Мартич, агент 24-летнего атакующего полузащитника лондонского «Вест Хэма» и сборной Хорватии по футболу Николы Влашича, заявил, что футболист не планирует возвращаться в Россию.

Никола Влашич Www.evertonfc.com

«Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию», — цитирует Тончи Мартича издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Никола Влашич принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда». Суммарно на поле полузащитник провел 555 минут.

За «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич выступает с 31 августа 2021 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника «молотобойцев», по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.