Лос-Анджелес, США, 16 мая, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Продюсеры фильма «Ржавчина», на съемочной площадке которого была случайно застрелена кинооператор, намерены довести до конца работу над картиной, сообщает 16 мая Hollywood Reporter.

Пустыня

В октябре 2021 года актер Алек Болдуин нечаянно застрелил во время съемок оператора Галину Хатчинс из револьвера, который оказался заряжен боевым патроном вместо холостых.

«Мы уверены, что сможем завершить фильм», — цитирует Hollywood Reporter одного из продюсеров фильма Анжула Нигама.

Напомним, в январе 2022 года отвечавшая за использование стрелкового оружия на съёмках Ханна Гутьеррес Рид подала в суд на эксперта Сета Кенни, также следившего за использованием оружия на площадке. В иске она заявила, что Кенни мог перепутать боевые и холостые патроны.

Позже представители Управления по охране труда США (OSHA) пришли к выводу, что вина за произошедшее не лежит исключительно на Ханне Гутьеррес Рид. Адвокат женщины Джейсон Боулз сообщил, что согласно выводам OSHA его клиентке «не было предоставлено достаточно времени или ресурсов» для качественного выполнения работы. Кроме того, выяснилось, что Рид высказывала опасения по этому поводу.