Женева, Швейцария, 16 мая, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 290 108 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с октября 2020 года. Соответствующие данные приводит 16 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что за последние 24 часа в мире скончались по меньшей мере 660 пациентов с COVID-19.

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 519 105 112 носителей вируса, подтверждено 6 266 324 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Китай, Германия, Япония, Италия, Австралия, Южная Корея, Франция, Бразилия и Португалия.