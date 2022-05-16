Барселона, Испания, , 22:35 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, каталонская «Барселона» продлит с 17-летним центральным полузащитником сборной Испании Гави контракт. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2026/27.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Хави не намерен отпускать футболиста. Текущее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость 17-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гави принял участие в 33-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также полузащитник получил восемь желтых и одну красную карточки.