Ижевск, 16 мая, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В Удмуртии по программе комплексного развития сельских территорий построят многофункциональный образовательно-досуговый центр. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России в telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Село

Один из крупнейших в республике центр появится в деревне Аксакшур Малопургинского района. Площадь центра составит около 6 тыс. кв. метров. Здесь будут расположены средняя и начальная школы на 110 мест, детский сад, дом культуры, библиотека, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), а также спортивный зал.

Стоимость нового центра составит около 500 млн рублей. Планируется, что проект будет завершен в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в республике на мероприятия по программе развития села направят 870 млн рублей.