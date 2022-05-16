Брюссель, , 22:28 — REGNUM Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали выделение ещё €500 млн на военную помощь Украине, заявил 16 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, с учётом этих средств общая сумма выделенных Украине со стороны ЕС денег дойдёт до €2 млрд.

«Министры согласовали выделение дополнительно €500 млн. Таким образом, общая сумма военной помощи составит €2 млрд», — заявил Боррель по итогам встречи глав МИД.

Напомним, ранее к наращиванию поставок военной помощи Украине призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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