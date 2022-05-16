Москва, , 22:27 — REGNUM Премия правительства России 2021 года в области культуры не будет вручена режиссёру Римасу Туминасу. Соответствующее распоряжение, текст которого опубликован 16 мая на официальном интернет-портале правовой информации, подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Римас Туминас — режиссёр Augustas Didžgalvis

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства РФ 2021 г. в области культуры в соответствии с распоряжением правительства РФ от 17 декабря 2021 г. 3671-p», — сообщается в распоряжении.

Премия режиссёру, который руководил театром имени Вахтангова (Москва), была присуждена за постановку трагедии «Царь Эдип».

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Напомним, Туминас 6 мая прекратил работу в театре имени Вахтангова. Незадолго до этого режиссёр оказался в центре скандала, согласившись, думая, что разговаривает с украинским министром культуры, поставить спектакль «Мой друг Бандера».

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