Лондон, , 22:26 — REGNUM Предстоящая художественная выставка Тома Йорка и Стэнли Донвуда под названием Test Specimens представила полный каталог картин на официальном сайте и поделилась трейлером. Об этом стало известно 16 мая.

Солист Radiohead Том Йорк (сс) Raph_PH

Test Specimens, выставка 60 картин фронтмена Radiohead и Донвуда, который создал обложки для всех альбомов Radiohead, начиная с The Bends в 1995 году, будет проходить с 25 по 29 мая в Лондоне.

Все работы были созданы Йорком и Донвудом в период с 1999 по 2001 год, когда пара работала над оформлением альбомов Kid A (2000) и Amnesiac (2001).

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