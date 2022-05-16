Буффало, США, , 22:50 — REGNUM Полиция США, занимающаяся расследованием массовой стрельбы 13 мая в Буффало, штат Нью-Йорк, изучает 180-страничный манифест, автором которого, предположительно, является устроивший стрельбу подросток. Манифест излагает теорию заговора о «Великом замещении», разговоры о котором популярны среди белых националистов, сообщает 16 мая Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данной теории, представители левых взглядов и еврейские элиты якобы работают над этнической и культурной заменой белого населения за счет иммигрантов, что в итоге может привести к «белому геноциду». Приверженцы теории считают, что политическая элита намерена держаться у власти за счет обремененных долгами иммигрантов с темным цветом кожи.

Пейтон Гендрон, 18-летний стрелок из Буффало, написал в интернете перед стрельбой, что в США якобы происходит замещение белого населения представителями меньшинств.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. Трое из них, по данным медиков, были госпитализированы в критическом состоянии. Стрелявший вёл прямую трансляцию своих действий на стриминговой платформе Twitch.

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