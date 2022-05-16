Одесса, Украина, , 22:17 — REGNUM Боевики территориальной обороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) устроили в Одессе массовые проверки телефонов местных жителей, сообщил 16 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Людей, в телефонах которых обнаруживаются вызовы на российские номера, задерживают и куда-то увозят.

«В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов», — сказал Мизинцев.

«Граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно», — добавил он.

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