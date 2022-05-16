Генуя, Италия, , 22:15 — REGNUM Сегодня, 16 мая, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Сампдория» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 разгромила «Фиорентину» из Флоренции со счетом 4:1.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Алекс Феррари (16’ Антонио Кандрева), Фабио Квальярелла (30’ Абдельхамид Сабири), Мортен Торсбю (71’ Антонио Кандрева) и Абдельхамид Сабири (84’ Франческо Капуто). Единственный мяч «фиалок» на 89-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил Николас Гонсалес.

Желтые карточки получили Лукас Торрейра, Николас Гонсалес, Юсеф Махер, Симоне Тримболи и Омар Колли. Единственную красную карточки получил Омар Колли.

Статистика матча («Сампдория»/ «Фиорентина»)

Удары 12/12

Удары в створ 5/1

Владение 36%/64%

Угловые 4/5

Нарушения 18/9

Составы команд:

«Сампдория»: Эмиль Аудеро (Никола Раванья, 86’), Томмазо Ауджелло, Омар Колли, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари, Мортен Торсбю, Абдельхамид Сабири, Роналду Виера Нан (Симоне Тримболи, 86’), Антонио Кандрева (Миккель Дамсгор, 82’), Томас Ринкон, Фабио Квальярелла (Франческо Капуто, 64’).

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лоренцо Венути (Алекса Терзич, 74’), Игор Жулио, Джакомо Бонавентура, Лукас Торрейра (Риккардо Сапонара, 74’), Альфред Дункан (Юсеф Малех, 46’), Артур Кабрал (Кшиштоф Пентек, 66’), Нанитамо Иконе (Хосе Кальехон, 66’), Николас Гонсалес.