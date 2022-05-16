Тюмень, , 22:11 — REGNUM Тюменских школьников будут кормить мороженым в мае и в летних пришкольных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Тюмени.

Давно ли мы едим мороженое? ("Костер», 1991 год, №12) © Национальная электронная детская библиотека

Начальник производственного отдела комбината школьного питания «Центральный» Светлана Шукешева отметила, что лакомство — отличный вариант для детей, которые не любят пить обычное молоко.

«В умеренных количествах мороженое хорошо закаляет горло, укрепляет стенки сосудов, оно содержит кальций, аминокислоты и молочный белок. Ежедневно ребенку необходимо потреблять молочную продукцию для здорового роста и крепких костей, поэтому наши сотрудники ищут варианты, как обеспечить современных детей молочной продукцией», — отметила Светлана Шукешева.

Помимо мороженого, в меню тюменских школьников ввели шоколадное молоко. И поставщик мороженого в школы, компания «Ландис», в настоящий момент занимаются вопросом обогащения мороженого для школьников витаминами для большей пользы растущему организму.