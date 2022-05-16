Москва, 16 мая 2022, 22:11 — REGNUM Двусторонняя встреча по окончании саммита ОДКБ прошла в Кремле между президентами России и Киргизии Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым, сообщили 16 мая в пресс-службе Кремля.
Отметив, что отношения Москвы и Бишкека развиваются хорошо, президент России назвал весьма существенным рост товарооборота — «30 с лишним процентов, 34, по-моему».
Со своей стороны президент Киргизии поблагодарил российского лидера «за тёплый приём».
Президент Киргизии добавил, что его страна с радостью сотрудничает с Россией, готова развивать это взаимодействие «по всем направлениям».
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