Москва, , 22:11 — REGNUM Двусторонняя встреча по окончании саммита ОДКБ прошла в Кремле между президентами России и Киргизии Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым, сообщили 16 мая в пресс-службе Кремля.

Садыр Жапаров Kremlin.ru

Отметив, что отношения Москвы и Бишкека развиваются хорошо, президент России назвал весьма существенным рост товарооборота — «30 с лишним процентов, 34, по-моему».

Владимир Путин «Россия уверенно занимает первую позицию в торговом обороте Кыргызстана».

Со своей стороны президент Киргизии поблагодарил российского лидера «за тёплый приём».

Садыр Жапаров «Прежде всего позвольте поздравить всех нас с 77-летием Великой Победы. Мы в этом году ещё празднуем 30-летие установления дипломатических взаимоотношений. В связи с чем поздравляю Вас и в Вашем лице весь великий российский народ с этим юбилеем».

Президент Киргизии добавил, что его страна с радостью сотрудничает с Россией, готова развивать это взаимодействие «по всем направлениям».

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