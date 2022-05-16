Ньюкасл, Великобритания, , 22:06 — REGNUM Сегодня, 16 мая, в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» футбольный клуб «Ньюкасл» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Мэтт Таргетт, Эмиль Крафт, Дэн Бюрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Каллум Уилсон, Аллан Сен-Максимен, Жоэлинтон, Мигель Алмирон.

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Габриэл, Нуну Тавареш, Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу, Мохаммед эль-Ненни, Гранит Джака, Эдуард Нкетиа.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты главного судьи — Йан Хассин и Даниэль Робатан.